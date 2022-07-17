Демонтують аварійні конструкції, що несуть небезпеку.

Будинок офіцерів у Вінниці, що постраждав внаслідок ракетного удару, не зноситимуть, а демонтують лише аварійні конструкції.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться? Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно", - пояснив він.

Борзов нагадав, що Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну.

"Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - зазначив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня російські загарбники вдарили по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ударів російських військових по Вінниці 24 загиблих. В лікарнях продовжують лікування 68 постраждалих. З них у важкому стані - 14 та 4 - у критичному.

15 липня Борзов сказав, що Будинок офіцерів у центрі Вінниці, що зазнав ракетного удару РФ, планується знести, щодо будинку побуту Ювілейний, який також зазнав руйнації, – його долю вирішить експертна комісія.