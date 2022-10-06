Підтверджено загибель 7 мешканців обласного центру, ще мінімум 5 осіб вважаються зниклими безвісти.

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів російських загарбників по Запоріжжю зросла до 7 осіб.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"На превеликий жаль маю повідомити, що кількість жертв терористичного обстрілу центра міста збільшилась. Підтверджено загибель 7 мешканців обласного центру, ще мінімум 5 осіб вважаються зниклими безвісти", - зазначив він.

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За словами Старуха, наразі продовжується розбір завалів, після чого можливо буде встановити точну кількість загиблих та постраждалих.

Ракетний удар по Запоріжжю: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Зранку було завдано 7 ударів по багатоповерхівках. Під завалами опинилися люди. Раніше Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла про трьох загиблих.

Після ранкової атаки у центрі Запоріжжя російські окупанти знову обстріляли місто, зафіксовано було три "прильоти".