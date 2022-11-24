Серед поранених шестеро дітей.

В Україні жертвами ракетних обстрілів Росії 23 листопада стали 10 людей, серед них двоє дітей. Ще 52 людини отримали поранення.

"В результаті вчорашнього цілеспрямованого обстрілу 10 людей загинули, серед них-2 дитини. 52 людини поранені, шестеро з них - діти", - інформує в Facebook Національна поліція України.

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Також нагадується, що пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Немає енерго - і водопостачання, подекуди-тепла і зв'язку.

"Російські військові продовжують демонструвати всьому світу, що вони - терористи", - констатували в поліції.

Ракетна атака Росії 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього російські війська випустили близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялося про відключення електроенергії в сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях через обстріли спрацював аварійний захист, у зв'язку з цим всі енергоблоки цих АЕС були відключені.

В результаті влучень в об'єкти енергетики багато регіонів України залишилися без тепло - і водопостачання.