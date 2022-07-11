Під вогнем окупантів опинилися приватні будинки харків'ян, Торговий центр і шиномонтаж.

Внаслідок масованого обстрілу окупантами Харкова загинули шестеро людей, ще 31 людина отримала поранення.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 11 липня близько 10:00 військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню житлових масивів Київського та Салтівського районів Харкова. Під вогнем окупантів опинилися приватні оселі харків‘ян, торговельний центр та шиномонтаж.

"За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено", - повідомили у прокуратурі.

На даний час триває проведення оглядів місць подій.

Розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Росія обстріляла Харків 11 липня

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що в результаті нанесених вранці ворогом ударів по Харкову загинули троє людей, ще 31 людина постраждала.

Вас також можуть зацікавити новини: