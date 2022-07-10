У Соледарі, який було обстріляно двічі, згоріли будинок культури та адмінбудівля, а також пошкоджено п'ятиповерхівку.

На Донеччині сьогодні, 10 липня, внаслідок обстрілів російськими окупантами було поранено п'ятьох мирних мешканців, двоє загинули.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив, що "найгарячіше" сьогодні у Бахмутському районі.

"У Нью-Йорку ракетним ударом пошкоджено крамницю та будинок - без постраждалих. Соледар за сьогодні зазнав двох обстрілів: вночі та ввечері. Внаслідок нічного обстрілу згоріли будинок культури та адміністративна будівля, внаслідок вечірнього - пошкоджено п'ятиповерхівку. За день у місті - троє поранених", - повідомив голова ОВА.

У Сіверську під обстріл потрапив приватний сектор - один будинок зруйновано, багато пошкоджених. Також пошкоджень зазнала одна багатоповерхівка. "Достеменно відомо про двох загиблих у місті за добу", - констатував Кириленко.

Крім того, окупанти з артилерії обстріляли Вугледар - поранено одну людину. Ще одну людину було поранено у Ласточкиному Очеретинської громади.

"Окрім того, під вогнем громади у відносному тилу. Черкаська громада була обстріляна з "Градів" - без постраждалих. В Іллінівській громаді від артобстрілу зайнялася пожежа на пшеничній ниві", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, окупанти досягли часткового успіху в районі Верхньокам’янського на Донеччині. Тим часом українські військові продовжують знищувати окупантів, їхню військову техніку та склади з боєприпасами.

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