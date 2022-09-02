Україна піде на переговори з РФ тільки в одному випадку.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вже готовий відмовитися від деяких окупованих територій України.

Таку думку висловив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За його словами, зараз російський президент хоче частково зафіксувати "нові територіальні придбання і нові юридичні статуси інших територій".

"Якщо сьогодні переговори провести, то він (Путін - УНІАН) навіть буде готовий відмовитися від певного обсягу територій, ми ж з вами розуміємо це, для того, щоб зафіксувати свою перемогу над Європою. Це дуже важливо для нього. Тому що тоді він не буде відповідати за військові злочини, за репараційними вимогами відповідати частково, тоді він не буде відповідати за багато дій, які буде потім робити в Європі", - пояснив Подоляк.

Після цього Європа буде перебувати в пригніченому стані, а голос Угорщини буде звучати набагато вагоміше.

"Мені, до речі, дивно, що Європа іноді грає в гру "ну давайте все-таки сядемо за стіл переговорів". Вона не розуміє, що таким чином завдає шкоди насамперед собі, а не Україні", - підкреслив Подоляк.

Також він нагадав, що Україна піде на переговори з РФ тільки в одному випадку.

"У нас є консенсус суспільства. Дуже чіткий. Він зафіксував головне. Виходячи з обсягів війни, з військових злочинів, скоєних російською армією на території України, виходячи з того, що ми побачили в цій війні, - Росія повинна покинути всю територію України. Тобто війна може закінчитися, в тому числі в переговорних рамках, тільки якщо російська армія вийде за межі міжнародно визнаних кордонів України", - сказав Подоляк.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, Росія не хоче переговорів, і порівняв її з ненажерливим алігатором.

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