Зараз він дає свідчення Службі безпеки України.

Кілька разів засуджений полонений з "ЛНР" пішов воювати проти України, щоб не сидіти у в'язниці за крадіжку.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України.

Відзначається, що свого часу чоловік був тричі засуджений до ув'язнення: двічі - за пограбування та один раз - за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

"Коли ж у 2021 році він знову скоїв правопорушення, то отримав пропозицію: сісти у в'язницю вчетверте або підписати контракт на службу у бойовиків. Так в липні 2021 року зловмисник став до лав "народної міліції ЛНР", - розповіли в СБУ.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну його відправили на фронт.

"Щоправда, "вояка" більшу частину часу провів під вартою в комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві. А наприкінці травня окупанти мобілізували всі "резерви", щоб захопити Сєвєродонецьк. Тому і цього бойовика звільнили з-під варти", - йдеться в повідомленні.

При цьому вже через три дні боїв він здався в полон Збройним силам України. Зараз він дає свідчення СБУ.

У Службі безпеки нагадали про гарячу телефонну лінію 2402, зателефонувавши на яку можна здатися в полон і цим зберегти своє життя.

Війна в Україні та ситуація з полоненими:

6 червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна утримує всіх російських військовополонених відповідно до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них в одній із західних областей.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно мінімум 3 тисячі гривень.

18 червня 2022 року Кабмін врегулював питання поводження з військовополоненими.

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