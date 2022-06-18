Ухвалений документ урегульовує питання поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період".

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ врегульовує питання поводження із військовополоненими з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, цією постановою закріплюється порядок: ведення обліку та реєстрації військовополонених ворогів; евакуації та прийому-передачі військовополонених ворогів; супроводження військовополонених ворогів; організації заходів передачі військовополонених ворогів до табору (дільниці); опитування у відповідності до норм чинного законодавства та міжнародного гуманітарного права.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна утримує всіх російських військовополонених у повній відповідності до Женевської конвенції, до того ж створила табір для них в одній із західних областей.

Щомісяця на утримання одного військовополоненого потрібно мінімум 3 тисячі гривень.