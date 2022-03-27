"ЛНР" намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії.

Незаконна окупаційна влада на Луганщини має намір провести "референдум" про приєднання до Росії. Після цього незаконна влада і РФ зможуть визнати дії ЗСУ на Донбасі "наступом на Росію".

Про це заявила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в своєму Telegram-каналі.

"Такі дії є грубим порушенням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року", - відзначила Денісова.

Денісова підкреслила, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають бути повернені під контроль України.

"А фейкові референдуми є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків", - резюмувала Денісова.

Нагадаємо, сьогодні розпочнеться Міжнародний благодійний телемарафон-концерт на підтримку України. Трансляція ефіру здійснюватиметься з Варшави, на базі польського телеканалу ТVР. Крім цього, ретрансляцію на своїх локальних каналах забезпечують мовники з багатьох країн світу.

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