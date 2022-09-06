Україна обов'язково деокупує Крим / фото ua.depositphotos.com

Українських громадян у Криму та інших мешканців захоплених територій закликали підготуватися до деокупації та можливих бойових дій.

Росіянам та окупантам порадили залишити українську територію. Про це йдеться у публікації представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

У відомстві опублікували покроковий план:

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  • якщо ви живете в районі розміщення військових об’єктів окупанта – слід виїхати якомога швидше подалі від них ще до початку бойових дій;
  • не користуватися "евакуаційними маршрутами" окупантів, щоб не стати щитом для ворожої армії;
  • у разі евакуації пов'яжіть на авто з усіх боків білу тканину й напишіть на вікнах яскравими літерами "ЛЮДИ" або "ДІТИ", якщо вони з вами є;
  • під час бойових дій у вашому населеному пункті залишайтесь в укриттях (цокольні та підвальні приміщення, підземні паркінги та переходи);
  • якщо у вас є домашні улюбленці, підготуйте для них переноску, намордник і повідець, корм і воду на кілька днів;
  • повідомте рідних та близьких про місцезнаходження укриття, у якому будете перебувати;
  • тримайте телефон зарядженим та узгодьте з близькими можливі альтернативні засоби комунікації та місце зустрічі/перебування;
  • підготуйтесь до надання першої медичної допомоги;
  • підготуйте готівкові гроші, аптечку, запаси води та їжі на тиждень, змінний одяг, предмети особистої гігієни, ліхтарик, заряджений Powerbank, радіоприймач, сигнальні пристрої, мапу, годинник, оригінали чи копії українських документів, а також на окремому папері зазначте групу крові, наявні хвороби та алергічні реакції;
  • якщо маєте транспортний засіб, то заправне повний бак і додаткову каністру;
  • під час обстрілів і боїв у жодному разі не підходьте до вікон, уникайте контактів з окупантами. Якщо не встигли сховатися в укриття – застосуйте правило двох стін: ховайтеся в передпокої, коридорі чи тамбурі;
  • не торкайтеся трупів окупантів, а також будь-яких предметів, які блокують дороги - вони можуть бути заміновані;
  • не беріть до рук зброю та не вдягайте камуфляж чи одяг у цих кольорах;
  • дочекайтеся появи ЗСУ та виконуйте їхні рекомендації;
  • довіряйте лише офіційним джерелам інформації Української держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково поверне Крим і зробить його одним з кращих, найкомфортніших місць в Європі. Він підкреслив, що Збройні Сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки для цього.

31 серпня Зеленський заявив, що для російської армії немає і не буде жодного безпечного місця по всій тимчасово окупованій території України.

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