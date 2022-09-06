Українських громадян у Криму та інших мешканців захоплених територій закликали підготуватися до деокупації та можливих бойових дій.
Росіянам та окупантам порадили залишити українську територію. Про це йдеться у публікації представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.
У відомстві опублікували покроковий план:
- якщо ви живете в районі розміщення військових об’єктів окупанта – слід виїхати якомога швидше подалі від них ще до початку бойових дій;
- не користуватися "евакуаційними маршрутами" окупантів, щоб не стати щитом для ворожої армії;
- у разі евакуації пов'яжіть на авто з усіх боків білу тканину й напишіть на вікнах яскравими літерами "ЛЮДИ" або "ДІТИ", якщо вони з вами є;
- під час бойових дій у вашому населеному пункті залишайтесь в укриттях (цокольні та підвальні приміщення, підземні паркінги та переходи);
- якщо у вас є домашні улюбленці, підготуйте для них переноску, намордник і повідець, корм і воду на кілька днів;
- повідомте рідних та близьких про місцезнаходження укриття, у якому будете перебувати;
- тримайте телефон зарядженим та узгодьте з близькими можливі альтернативні засоби комунікації та місце зустрічі/перебування;
- підготуйтесь до надання першої медичної допомоги;
- підготуйте готівкові гроші, аптечку, запаси води та їжі на тиждень, змінний одяг, предмети особистої гігієни, ліхтарик, заряджений Powerbank, радіоприймач, сигнальні пристрої, мапу, годинник, оригінали чи копії українських документів, а також на окремому папері зазначте групу крові, наявні хвороби та алергічні реакції;
- якщо маєте транспортний засіб, то заправне повний бак і додаткову каністру;
- під час обстрілів і боїв у жодному разі не підходьте до вікон, уникайте контактів з окупантами. Якщо не встигли сховатися в укриття – застосуйте правило двох стін: ховайтеся в передпокої, коридорі чи тамбурі;
- не торкайтеся трупів окупантів, а також будь-яких предметів, які блокують дороги - вони можуть бути заміновані;
- не беріть до рук зброю та не вдягайте камуфляж чи одяг у цих кольорах;
- дочекайтеся появи ЗСУ та виконуйте їхні рекомендації;
- довіряйте лише офіційним джерелам інформації Української держави.
Як раніше повідомляв УНІАН, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково поверне Крим і зробить його одним з кращих, найкомфортніших місць в Європі. Він підкреслив, що Збройні Сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки для цього.
31 серпня Зеленський заявив, що для російської армії немає і не буде жодного безпечного місця по всій тимчасово окупованій території України.