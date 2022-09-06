Окупантам і росіянам, які незаконно приїхали на територію тимчасово захопленого Криму, рекомендували якнайшвидше залишити українську територію вже зараз.

Українських громадян у Криму та інших мешканців захоплених територій закликали підготуватися до деокупації та можливих бойових дій.

Росіянам та окупантам порадили залишити українську територію. Про це йдеться у публікації представництва президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

У відомстві опублікували покроковий план:

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якщо ви живете в районі розміщення військових об’єктів окупанта – слід виїхати якомога швидше подалі від них ще до початку бойових дій;

не користуватися "евакуаційними маршрутами" окупантів, щоб не стати щитом для ворожої армії;

у разі евакуації пов'яжіть на авто з усіх боків білу тканину й напишіть на вікнах яскравими літерами "ЛЮДИ" або "ДІТИ", якщо вони з вами є;

під час бойових дій у вашому населеному пункті залишайтесь в укриттях (цокольні та підвальні приміщення, підземні паркінги та переходи);

якщо у вас є домашні улюбленці, підготуйте для них переноску, намордник і повідець, корм і воду на кілька днів;

повідомте рідних та близьких про місцезнаходження укриття, у якому будете перебувати;

тримайте телефон зарядженим та узгодьте з близькими можливі альтернативні засоби комунікації та місце зустрічі/перебування;

підготуйтесь до надання першої медичної допомоги;

підготуйте готівкові гроші, аптечку, запаси води та їжі на тиждень, змінний одяг, предмети особистої гігієни, ліхтарик, заряджений Powerbank, радіоприймач, сигнальні пристрої, мапу, годинник, оригінали чи копії українських документів, а також на окремому папері зазначте групу крові, наявні хвороби та алергічні реакції;

якщо маєте транспортний засіб, то заправне повний бак і додаткову каністру;

під час обстрілів і боїв у жодному разі не підходьте до вікон, уникайте контактів з окупантами. Якщо не встигли сховатися в укриття – застосуйте правило двох стін: ховайтеся в передпокої, коридорі чи тамбурі;

не торкайтеся трупів окупантів, а також будь-яких предметів, які блокують дороги - вони можуть бути заміновані;

не беріть до рук зброю та не вдягайте камуфляж чи одяг у цих кольорах;

дочекайтеся появи ЗСУ та виконуйте їхні рекомендації;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації Української держави.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково поверне Крим і зробить його одним з кращих, найкомфортніших місць в Європі. Він підкреслив, що Збройні Сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки для цього.

31 серпня Зеленський заявив, що для російської армії немає і не буде жодного безпечного місця по всій тимчасово окупованій території України.

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