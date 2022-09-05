Михайло Подоляк зазначив, що українцям варто бути готовим до деокупації.

Жителів тимчасово окупованих територій закликали облаштувати собі укриття. Це пов'язано із заходами Збройних сил України з деокупації українських території.

Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

За його словами, дана рекомендація стосується і тимчасово окупованого півострова Крим.

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"Просимо жителів окупованих територій, включаючи півострів Крим, стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації", - йдеться в повідомленні.

Подоляк порадив жителям окупованих територій облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води і зарядити павербанки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково поверне Крим і зробить його одним з кращих, найкомфортніших місць в Європі. Він підкреслив, що Збройні Сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки для цього.

31 Серпня Зеленський заявив, що для російської армії немає і не буде жодного безпечного місця по всій тимчасово окупованій території України.

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