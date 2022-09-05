Жителів тимчасово окупованих територій закликали облаштувати собі укриття. Це пов'язано із заходами Збройних сил України з деокупації українських території.
Про це радник глави офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
За його словами, дана рекомендація стосується і тимчасово окупованого півострова Крим.
"Просимо жителів окупованих територій, включаючи півострів Крим, стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації", - йдеться в повідомленні.
Подоляк порадив жителям окупованих територій облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води і зарядити павербанки.
Як раніше повідомляв УНІАН, 4 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково поверне Крим і зробить його одним з кращих, найкомфортніших місць в Європі. Він підкреслив, що Збройні Сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки для цього.
31 Серпня Зеленський заявив, що для російської армії немає і не буде жодного безпечного місця по всій тимчасово окупованій території України.