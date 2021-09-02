Резніков нагадав про Будапештський меморандум, учасниками якого є США й Британія.

Віце-прем'єр, міністр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков назвав Мінські угоди "мертвою історією", але наголосив на необхідності "зберегти цей канал комунікації".

Про це він розповів в інтерв’ю видання Ліга.нет.

На запитання, чи є у Мінських домовленостях хоч якісь перспективи, політик відповів: "Там не може бути прийнято рішення про припинення війни з росіянами, взагалі".

Резніков підтвердив, що такий формат комунікації "порожній трек".

Читайте такожБойовики ввімкнули гімн Росії у школах окупованого Донецька на 1 вересня (фото, відео)"Абсолютно. Нульовий. Чотири-п'ять годин ні про що. У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія. Але тут є важливий момент. Ми маємо зберегти цей трек, цей канал комунікації, хоч і слабенький. Щоб, коли настане потрібний момент, ми могли ним скористатися", – зазначив віце-прем’єр.

Цей канал, додав Резніков, мають зберегти заради звільнення українських бранців з ОРДЛО, зокрема з тюрми бойовиків "Ізоляція", де перебувають понад 200 громадян України.

"Питання не в форматі, – наголосив політик. – А в тому, про що говорити. Ну, будуть США п'ятим лідером у Нормандії – що далі? Має бути якась наповненість. Поки росіяни не виконали навіть ті обіцянки, які Путін давав на саміті у 2019 році в Парижі".

Резніков нагадав про Будапештський меморандум, учасниками якого є США й Британія.

"Чому б не почати там вести консультації? Запросивши туди Німеччину і Францію", – пропонує Резніков.

У ніч на 20 вересня 2014 року в Мінську був ухвалений меморандум про припинення вогню, зупинці на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-кілометрової зони безпеки в Україні.

На саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" узгодили комплекс заходів з виконання Мінських угод з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ, який ще називають "Мінськ-2", підписала контактна група в складі представників України, Росії та самопроголошених "народних республік".

Проте Росія та її найманці постійно порушують досягнуті домовленості, через що Київ шукає інший шлях дипломатичного вирішення війни на Сході.

Автор: Яна Ставська