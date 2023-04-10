Вранці 24 лютого минулого року будівля Міноборони швидко перетворилася на укріплену бойову позицію.

У перші години повномасштабного вторгнення Росії будівля Міністерства оборони України перетворилася на укріплену бойову позицію. При цьому вище військове командування зберігало звичайний для себе спокій.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков у подкасті "Української правди".

За його словами, в колишні часи всередині будівлі Міноборони завжди було безліч постів, на яких розміщувалися чергові в повсякденній формі.

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"А коли я заїхав близько 5 ранку 24-го [лютого 2022 року], то всі вони вже були в бронежилетах, в шоломах, з автоматами, з ріжками. Тобто по повному бойовому одягу. Це відразу впадало в очі. І миттєво почали рости мішки, з яких робилися укріплення, бойові позиції", – згадує міністр.

Кабінет головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного перетворився на штаб управління обороною. Туди надходили доповіді з місць, де почалися бої, а в зворотному напрямку йшли команди і розпорядження.

"Через всі засоби: ось всі види телефонів, які вам відомі. У нас є спецзв'язок наш, військовий, є телефони захищені, а є просто звичайні месенджери, які вам всі відомі – вони всі були використані", – говорить Резніков.

За словами міністра, хоча обстановка тоді була дуже напруженою, сам Залужний і його підлеглі зберігали спокій.

"Він був сфокусований і зібраний завжди, з тих пір як я з ним познайомився. Тому він таким і залишався. Для нього нічого не змінилося. Він готувався все життя до цього нападу, і ось цей момент настав. Залужний просто робив свою справу", - згадує Резніков.

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За даними британської розвідки, протягом останнього тижня російські окупанти стали активніше використовувати бронетехніку в районі Мар'їнки. Аналітики вважають, що РФ продовжує витрачати значну кількість ресурсів на досягнення мінімальних цілей.

За оцінкою командувача східним угрупуванням військ Олександра Сирського, у Бахмуті російська армія використовує "сирійську тактику". Окупанти знищують будівлі та позиції ЗСУ ударами авіації та вогнем артилерії.

Триває скандал з нібито витоком американських секретних документів. В одному з них виявилися відомості про те, що США шпигували за Володимиром Зеленським.

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