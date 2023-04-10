При цьому Росія витрачає значні ресурси на досягнення мінімальних цілей.

Протягом останніх семи днів російські окупанти посилили бронетанковий наступ в районі Мар'їнки. При цьому РФ продовжує витрачати значну кількість ресурсів на досягнення мінімальних цілей.

Такими висновками поділилися фахівці британської розвідки в свіжому звіті про війну в Україні: "За останні сім днів Росія, ймовірно, посилила бронетанковий наступ в районі міста Мар'їнка Донецької області, розташованого в 20 км на північний захід від Донецька. За Мар'їнку ведуться бої з 2014 року, і вона в значній мірі зруйнована в результаті артилерійських обстрілів. Вона контролює підступи до Донецька і ключову дорогу H15".

Як повідомили в британській розвідці, Росія продовжує в першу чергу забезпечувати ресурсами операції в широкому секторі Донеччини, куди входять райони Мар'їнки та Авдіївки. При цьому РФ витрачає величезну кількість засобів на досягнення мінімальних цілей.

Відео дня

Ситуація в районі Мар'їнки: остання інформація

Місто разом з Авдіївкою і Бахмутом входить в число "найгарячіших" точок на фронті. Тут ЗСУ щодня відбивають численні штурми російських окупантів.

В районі Мар'їнки та Авдіївки ЗСУ за добу "мінусують" до двох рот рашистів. Такою статистикою поділився начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашковський.

Неподалік від Мар'їнки 7 квітня десантники знищили ворожий винищувач Су-25. Момент попадання в літак зафіксували на відео.

Вас також можуть зацікавити новини: