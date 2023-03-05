Знімальна група потрапила під артилерійський обстріл. Наляканий пропагандист не міг зібратися.

Скандал зі "снарядним голодом" та величезними втратами підрозділів окупантів під Вугледаром став настільки резонансним, що загарбникам "надіслали" пропагандиста Володимира Соловйова замість БК.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ", Соловйова під Вугледар розпорядився відправити особисто голова російського Генштабу Валерій Герасимов. Пропагандиста мали супроводити на околиці міста для правоподібності його сюжетів.

"Після публічного скандалу через гігантські втрати морпіхів 155 бригади було прийнято рішення підтримати бойовий дух підрозділу. Як подарунок їм вирішили організувати візит... Володимира Соловйова. Санкцію на приїзд підписував особисто начальник Генштабу, якого й уповноважили забезпечити безпеку перебування Соловйова у зоні бойових дій, у безпосередній близькості від Вугледара. Але, як з'ясував ВЧК-ОГПУ, все пішло не за планом. Країна мало не втратила головного пропагандиста", - йдеться у повідомленні.

Як пише проект, за дивним збігом обставин, із прибуттям Соловйова в розташування морпіхів, по населеному пункту їхнього розташування було завдано артилерійського удару. Обійшлося нібито без жертв, але "мотиваційна промова Соловйова вийшла дещо розмитою".

Знімальній групі довелося після обстрілів ЗСУ у короткий термін "зліпити відредаговану версію надихаючих кадрів з безстрашними морпіхами, які готові йти на штурм без жодної артилерійської підтримки".

Проект зазначає, що візит ситуація з візитом Соловйова під Вугледар зумовлений ще й тим, що за день до цього командир бригади морпіхів навідріз відмовився відправляти бійців на штурм до моменту надходження до його розпорядження затребуваного боєкомплекту, попри залякування з боку старших командирів відправити його на килим до Герасимова.

Розгром морпіхів РФ під Вугледаром

Російське командування кидає особовий склад під Вугледаром на "мясні штурми". Через таку тактику та відсутність снарядів для артилерійських систем у росіян величезні втрати людей та техніки. Зокрема, лютневий тритижневий штурм окупантами Вугледара став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом.

Як пише The New York Times, українські військові перед російськими штурмами "вивчали дороги, потім ховалися і чекали", щоб розбивати колони із засідок. Британська розвідка опублікувала супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, де видно кількість знищеної російської військової техніки, яка належала 155-й бригаді морської піхоти, вона вважається елітою російської армії. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. У ЗСУ підтвердили ці дані.

"М'ясними штурмами" керує генерал Рустам Мурадов. Пропагандисти пишуть, що родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над ним.

Вас також можуть зацікавити новини: