Окупанти імітують атаки українських військових на мирне населення для зйомок пропагандистських відео.

У Маріуполі окупанти імітують атаки українських військових на мирне населення для зйомок пропагандистських відео.

Про це повідомляється на сторінці Маріупольської міськради у Telegram.

Зазначається, що біля 33-ї школи у місті встановлено блокпост перевдягнутих у форму Збройних сил України росіян. Місцеві вважають, що ворог готує провокації.

"Поруч відбувається перепоховання тіл вбитих російською армією маріупольців. Працює велика кількість техніки та бригад зачистки. Жителі повідомляють, що рашисти можуть влаштувати провокації з реальними атаками на місцеве населення", - додали у міськраді.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти хочуть віддати Маріуполь "кадирівцям". Місто виявилося занадто недружнім до рашистів. Тому для залякування та придушення спротиву планується віддати Маріуполь чеченцям.

Вас також можуть зацікавити новини: