Російський міністр проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу "засвітився" у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости", Шойгу проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту, заслухав доповіді щодо поточної обстановки, характеру дій противника та виконання підрозділами флоту бойових завдань.

"Глава МО РФ поставив завдання проводити з особовим складом як у денний, так і в нічний час постійні тренування щодо відображення атак противника, а також підвищувати живучість кораблі", - пишуть пропагандисти.

Крім того, Шойгу доручив встановити додаткові вогневі засоби, великокаліберні кулеметні стрілецькі комплекси для ураження українських безпілотників.

Чорноморський флот йде на дно

У ніч 5 березня біля Керченської протоки захисники України знищили корабель "Сергій Котов" супротивника, вартість якого становить близько 65 мільйонів доларів.

РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила чимало бортів, у тому числі флагман Чорноморського флоту - ракетний крейсер "Москва". Загалом станом на 16 березня ліквідовано 26 кораблів/катерів супротивника та один підводний човен.

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