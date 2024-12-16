Інформація про загибель Матвєєва виявилась несподіваною.

Росія не поінформувала Україну про смерть у полоні мера тимчасово окупованого окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва.

Як пише "Укрінформ", повноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець розповів на брифінгу, що про загибель міського голови стало відомо під час ідентифікації тіл.

"Для мене це було несподіванкою. Бо до того часу в нас була інформація, що він у полоні. Наскільки памʼятаю, він залишився на ТОТ, росіяни затримали групу співробітників комунального підприємства, і він поїхав сам особисто їх визволяти, їх усіх відпустили, а його затримали. Після того було офіційне підтвердження, що він у російському полоні. І для нас стало абсолютною несподіванкою, що передали тіло", - сказав він.

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За словами Лубінця, українська сторона дізнається про смерть полонених у РФ після передачі тіла й процедури ідентифікації вже на території України. Вже після цього інформацію можна оголошувати публічно.

"Як правило, коли відбувається репатріація тіл, я був сам на одному з таких процесів, то жодної ідентифікації нам не повідомляється", - пояснив омбудсмен.

Він наголосив, що це свідчить про дві небезпечні тенденції. По-перше, це показує неефективну діяльність міжнародних організацій, такий як Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"І друге - росіяни це роблять свідомо, вкотре підтверджуючи, що жодних правил для них не існує. Вони можуть їх порушувати в будь-який момент і в будь-який спосіб, і жодної відповідальності вони, на жаль, за це не несуть. У нас є приклади, коли підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста потім помирали, і внаслідок експертиз вдавалося встановлювати, що вони померли внаслідок застосування фізичних нелюдських тортур", - додав Лубінець.

Що відомо про смерть мера Дніпрорудного

4 грудня у Запорізькій військовій адміністрації повідомили про те, що Росія повернула тіло Дніпрорудненського міського голови Євгенія Матвєєва, якого закатували в полоні.

За даними ОВА, мер перебував у неволі 2 роки та 8 місяців. Громада міста тричі обирала Матвєєва міським головою, на цій посаді він і зустрів повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У березні 2022 року йому повідомили про затримку окупантами автобуса з працівниками чергової зміни Запорізького залізорудного комбінату на блокпосту. Очільник міста виїхав на місце події. Гірників відпустили, а міський голова потрапив до рук загарбників. Подальша його доля до останнього часу була невідома.

За інформацією президента Володимира Зеленського, у російському полоні перебувають щонайменше шість українських мерів і голів громад.

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