Міжнародна спільнота переймається, що Росія може залучити зосереджені навколо України війська для вторгнення.

Розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) отримали перші докази перекидання Росією на південь і захід країни техніки Військ національної гвардії.

Про це йдеться у новому матеріалі CIT.

Блогерам вдалося ідентифікувати кілька відео, викладених у соцмережі наприкінці січня.

На відзняті кадри потрапили ешелони зі спецтехнікою, характерною для ВНГ, зокрема БТР. Один з потягів слідував з Архангельська на південь.

Як пояснюють автори матеріалу, таке ж вони бачили влітку 2020 року, коли на тлі протестів у Білорусі до кордонів перекинули сформований резерв сил ОМОНу Росгвардії на вантажівках без номерних знаків. Але тоді не було бронетранспортерів.

Ще одну автоколону зняли у Тульській області – з вантажівками Урал-4320 і бронеавтомобілем "Звезда-В" ("автозаки"). Таку ж техніку помітили на залізничних платформах у Петрозаводську.

Іншу колону техніки Росгвардії з бронеавтомобілями "Урал-ВВ", "Федерал", БТР-80 ідентифікували на межі Орловської і Липецької областей – у 215 км від прямого кордону з Україною. Колонна рухалась у західному напрямку.

130 військовослужбовців Росгвардії, за даними CIT, перекинули літаком Іл-76 з Томська в Курськ через "напружену ситуацію на кордоні з Україною". Цей літак розслідувачі помітили на "онлайн-радарі" Flightradar24 в напрямку Криму.

"Подібне перекидання ВНГ достатньо нехарактерне. У випадку спроби повномасштабного нападу на Україну з хоч би тимчасовою окупацією території ВНГ можуть використовуватися для контролю населених пунктів і ліній постачання, а також антипартизанських дій. Схожий досвід принаймні частина бійців могла отримати на території Сирії", - йдеться у публікації.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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