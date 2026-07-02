Росія знайшла 'слабке місце': Defense Express назвав цікавий нюанс атаки на Україну

Росія перейшла до двотижневого циклу атак. Однією з причин більшої результативності обстрілів називають можливий дефіцит ракет до систем Patriot.

У ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масштабну комбіновану атаку по Україні, головною ціллю якої став Київ. Аналітики Defense Express звернули увагу, що аналогічні масовані удари відбувалися також 2 та 15 червня, що може свідчити про перехід РФ до приблизно двотижневого циклу підготовки таких атак.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, під час нинішнього удару Росія застосувала 570 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети різних типів та 496 безпілотників. Українські сили ППО збили:

32 із 34 крилатих ракет Х-101;

усі 8 ракет "Калібр";

усі 4 ракети Х-59/69;

476 із 496 дронів.

Водночас найбільше занепокоєння викликала ефективність перехоплення балістичних і гіперзвукових ракет. Із 24 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 вдалося збити лише чотири, а жодну з чотирьох гіперзвукових ракет "Циркон" перехопити не вдалося.

Відео дня

Чому атака могла бути більш результативною

Аналітики звертають увагу, що ще під час атаки 15 червня українська ППО збила п'ять із шести "Цирконів" та 15 із 34 балістичних ракет. На початку червня не вдалося перехопити жодного "Циркона", однак тоді було знищено 11 із 33 балістичних ракет.

На цьому тлі експерти припускають, що зниження ефективності перехоплення балістичних цілей може бути пов'язане з дефіцитом ракет до американських зенітних ракетних комплексів Patriot, які є основним засобом боротьби з такими загрозами.

На думку аналітиків, саме на це може розраховувати Росія, плануючи нові масовані удари. Зокрема, протягом червня окупанти кілька разів окремо застосовували балістичні ракети для атак на Київ, не поєднуючи їх із масштабними комбінованими ударами.

Масована атака РФ 2 липня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 липня російські загарбники запустили 74 ракети і 496 дронів різного типу. Зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану комбіновану повітряну атаку, яку цієї ночі здійснили російські загарбники. За його словами, відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Ще більше 90 людей були поранені.

Вас також можуть зацікавити новини: