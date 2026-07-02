'Основний удар - на Київ': Зеленський розкрив наслідки масованої атаки РФ

Посилення українських сил ППО – це абсолютно першочергове і критичне питання, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану комбіновану повітряну атаку, яку цієї ночі здійснили російські загарбники. Як повідомив глава держави у Telegram, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки.

Зокрема, у столиці рятувальники розбирають завали, шукають людей, надають допомогу. У місті зафіксовані пошкодження на понад 20 локаціях, і переважно це звичайні житлові будинки. Також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

"Станом на зараз відомо, що 13 людей, на жаль, загинули від цього російського удару. Мої співчуття рідним і близьким. Ще більше 90 людей були поранені. Кожному, хто цього потребує, надається вся необхідна допомога", - зазначив Зеленський.

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Також президент додав, що на Харківщині пʼятеро постраждалих. Серед них дитина. Ще двоє постраждалих на Київщині, де так само удари були спрямовані на цивільну інфраструктуру.

Крім того, російські загарбники били цієі ночі і по Сумщині, Дніпровщині, Запоріжжі та Черкасах.

"Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні більше 70 ракет різних типів, майже половина з яких балістичні, і майже 500 ударних дронів, в тому числі реактивні "шахеди". Основний удар був спрямований саме на Київ. Значну кількість засобів нападу вдалося збити нашим захисникам неба, але не всі", - повідомив президент.

За його словами, постачання ППО для України – це абсолютно першочергове і критичне питання. "Важливо, щоб були внески у програму PURL: це те, що прямо працює на порятунок людей. Кожна наша двостороння домовленість з партнерами про ППО справді допомагає. Вдячний усім лідерам, які допомагають", - відзначив глава держави.

Разом з тим, як нагадав президент, особливо важливо, щоб рухались до реалізації домовленості про виробництво антибалістики.

"Дуже розраховуємо і на рішення Сполучених Штатів щодо ліцензій на "Петріоти" та іншої спільної роботи: це те, що може зупинити війну та подібні удари", - заявив Зеленський.

Масована атака на Україну 2 липня

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 2 липня російські загарбники запустили 74 ракети і 496 дронів різного типу. Українські захисники змогли знешкодити 48 ракет та 476 дронів. Водночас, зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях.

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