Окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонської області та обстрілюють евакуаційні колони.

Росіяни сформували два загони бойових кораблів, щоб укріпитися на острові Зміїному та атакувати з моря.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", штормова погода Чорного моря змушує ворожі кораблі укриватися ближче до пунктів базування в тимчасово окупованому Криму.

"Тим не менш, 2 кораблі – носії крилатих ракет – продовжують тримати загрозу ракетних ударів високо вірогідною, як і берегові ракетні комплекси, і стратегічна авіація противника", - йдеться у повідомленні.

Загалом ситуація в зоні відповідальності ОК "Південь" залишається стабільно напруженою.

Згідно з повідомленням, окупанти не ведуть активних наступальних дій на лінії зіткнення, готують додаткові рубежі оборони та отримують суттєвий вплив на морально-психологічний стан через успіхи та просування українських військ на сході.

"На Миколаївщині продовжуються обстріли населених пунктів із мирними жителями. В обласному центрі відносно спокійно. На Херсонщині ворог намагався видати свій обстріл Чорнобаївки за дії Збройних Сил України, але місцеві вже дуже добре розрізняють тактику дій ворога і на провокацію не піддалися", - наголошує командування.

В ОК додали, що, зважаючи на критичну ситуацію в селах, які межують з сусідніми регіонами, зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля, люди намагаються виїхати якнайдалі. Але окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонської області та обстрілюють евакуаційні колони.

Нагадаємо, за даними української військової розвідки, Росія хоче закріпитися на острові Зміїний, щоб домінувати в частині Чорного моря.

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