Завдання Путіна - вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

На сьогодні на основних напрямках ситуація контрольована, однак російські війська все ще намагаються виконати політичне завдання Путіна — вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Про це в колонці для НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

"На основних напрямках ситуація контрольована, стабільна - це Криворізьке, Запорізьке, Південно-Бузьке, за винятком Донецького і Луганського. Там РФ продовжує наступальні дії, намагаючись виконати політичне завдання Путіна - вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей", - зазначив Жданов.

Водночас він зазначив, що відступ російських військ від Харкова — це результат контрнаступу ЗСУ на окремому напрямку.

"Використовуючи слабкість противника, ми частково звільнили нашу територію і майже вийшли на державний кордон України. Це повна заслуга ЗСУ, така собі, я б сказав, проба пера — яким може бути контрнаступ — і власні можливості перевірили, і ситуацію на фронті в напрямку вирівняли на нашу користь. Батальйонно-тактичні групи по харківському напрямку росіяни частково вивели на відновлення боєздатності, тому що ми їх досить сильно покришили, частково їх перекинули на Луганський напрямок", - заявив Жданов.

Він також зазначив, що окупанти намагаються закріпитися на рубежах.

"Потім наостанок, коли ми вже стали наближатися до кордону, вони були змушені повернутися, щоб зупинити наш наступ. Ось така ситуація. Поки вони намагаються закріпитися на тих рубежах, сидять в обороні, але вперед навіть не думають просуватися", - заявив Жданов.

Активна фаза війни:

13 травня Жданов заявив, що активна фаза цієї війни може затягнутися на 5-6 місяців, але завдяки отриманому озброєнню ми можемо вести контрбатарейну боротьбу з артилерією противника без великого ризику для Збройних сил і з економією боєприпасів.

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