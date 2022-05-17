Наприклад, українці відтісняють російські війська на схід і північ від Харкова, уточнив чиновник міністерства.

155-мм буксирувані гаубиці M777, що поставляються США, та інші типи, що поставляються Україні країнами-союзниками і партнерами, мають великий вплив на полі бою.

Про це заявив на брифінгу для преси в Пентагоні високопоставлений чиновник міністерства оборони.

"Ви вже бачите, що українці готові перейти в контрнаступ на Донбасі. Вони повертають деякі міста, які росіяни взяли в минулому", - сказав чиновник.

Наприклад, українці відтісняють російські війська на схід і північ від Харкова, уточнив чиновник.

"Ми дійсно віримо, що гаубиці ... впливають, особливо в Харкові. Це єдина причина? Не тільки системи США, але і системи інших країн — допомагають їм набрати обертів і повернути частину території", — сказав чиновник.

Під час зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що 74 з 90 артилерійських знарядь M777 вже знаходяться в бою, забезпечуючи дальній вогонь із закритих позицій.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримує від США, Канади і Австралії 155-мм гаубиці M777, від Великої Британії - гаубиці AS90, від Німеччини - зенітні танки Gepard.

3 травня Кірбі заявив, що в Україну вже доставлено більшість запланованих гаубиць. Зокрема, усього йдеться про 90 одиниць артилерійських систем.

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