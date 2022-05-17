Російські військові обстріляли Сєвєродонецьк, Гірське, Золоте, Рубіжне, Лисичанськ та інші населені пункти Луганської області.

В Сєвєродонецьку російські військові влучили у лікарню, завдали ударів по Попаснянщині. Загалом в результаті обстрілів Луганщини загинули десятеро осіб, та ще трьох поранено.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, серед поранених жителі Гірського, Золотого та Борівського.

"Зранку вогонь артилерії ворог знов спрямував на Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксоване влучання в будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс", відомого своїми розробками на увесь світ. Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську", - розказав він.

Голова ОВА також повідомив про два авіаційні удари по селах Попаснянської громади, в результаті яких руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому, три – у Тошківці Гірської громади.

Нагадаємо, раніше у районі Гірського в Луганській області російські окупанти зазнали втрат і відійшли.

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