Також поранення дістала 63-річна жінка, яка отримала медичну допомогу та лікується амбулаторно.

Окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджені приватні будинки та виробничі будівлі підприємства.

Про це у Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Окупанти сьогодні обстрілювали Дніпропетровщину протягом усього дня", - зазначив він. Відео дня:

Зокрема, ворог тричі вдарив по Нікопольському району.

"Дві ракети випустили по Покровській громаді. За попередньою інформацією, це були ракети Х-22. Постраждалих немає, нині наслідки обстрілу з’ясовуються. Також вдень зі ствольної артилерії ворог вдарив по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено адміністративну будівлю одного з промислових підприємств, минулося без постраждалих", - розповів голова облради.

Також чотири рази з "Ураганів" окупанти обстріляли Зеленодольську тергромаду - гатили по Зеленодольську та Великій Костромці, внаслідок чого поранення дістала 63-річна жінка, яка отримала медичну допомогу та лікується амбулаторно.

В результаті ударів у громаді також пошкоджено два приватних житлових будинки, в одному дачному будинку сталася пожежа, а також зачепило виробничі будівлі підприємства.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія, як і раніше, зосередилась на захопленні Донбасу. Як повідомив у п’ятницю ввечері Генштаб, РФ знову провалила штурми на Бахмутському напрямку. Невдачею закінчилась і спроба окупантів покращити тактичне становище у напрямку Невельського

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

ЗСУ ліквідували вже 46 250 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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