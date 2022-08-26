За ніч 26 секрпня російські окупанти дев'ять разів обстріляли Дніпропетровську область, під ворожий вогонь потрапили три райони.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з дев’ятьма обстрілами. Від ворожого вогню потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький", - повідомив він.

Так, за його словами, Нікопольський район російська армія обстріляла 5 разів за ніч - з "Градів" та важкої артилерії.

"У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків, школа та санаторій. Перебита лінія електропередач. До 1 000 нікопольчан без світла. Електрики уже лагодять мережу. Люди не ушкоджені", - додав він.

Резніченко також повідомив, що у Марганецьку громаду прилетіли 5 снарядів з "Градів", у Червоногригорівську - 10 снарядів з важкої артилерії. Минулося без руйнувань та постраждалих.

Тим часом, у Синельниківському районі ракетний обстріл двох громад. В одній є руйнація на сільгосппідприємстві, в іншій на дорожньому підприємстві, загорівся ангар з технікою. Полум’я вогнеборці уже приборкали.

У Криворізькому районі ворог поцілив по Зеленодольській та Широківській громадах. Є руйнування, без постраждалих.

Раніше повідомлялося, як російські війська вдарили ракетами С-300 по Миколаєву.

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