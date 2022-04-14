Це сталося тільки після прийняття п'ятого пакету санкцій.

Європейський Союз закрив лазівку для поставок зброї в Росію країнами ЄС. Вона використовувалася з 2014 року, незважаючи на обмеження експорту у відповідь на окупацію Криму.

Як передає портал Reuters, вісім років тому Європейський Союз дійсно заборонив продавати зброю Російській Федерації. Однак у документі було виключення для контрактів, які уклалися до 2014 року. Тобто за довгостроковими угодами країни ЄС все ще могли експортувати зброю агресору.

Лазівка активно використовувалася Францією і Німеччиною, які стали найбільшими постачальниками зброї Росії. У 2020-му і попередніх роках обсяг продажів озброєння і боєприпасів РФ склав €25 млн. А в 2021-му він виріс на 50% — до €39 млн.

Цікаво, що лазівка діяла аж до минулого тижня. Вона піддалася критиці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Однак країни ЄС не змогли дійти згоди щодо закриття виключення на постачання озброєння в РФ, поки не був прийнятий п'ятий пакет санкцій.

У публічному зверненні щодо останнього комплексу обмежень Єврокомісія не згадувала про блокування лазівки. А все тому, що спочатку поправку в умови постачання зброї РФ не пропонували включити в п'ятий пакет санкцій. За словами дипломатів, вони не знали, чи користується це рішення підтримкою 27 країн ЄС.

Але на окремій зустрічі після оголошення нового комплексу обмежень посланці погодилися внести поправку і закрити лазівку. Це сталося в тому числі завдяки критиці деяких урядів, зокрема, Литви та Польщі.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, президенти США та України домовилися про нову партію зброї. Штати відправлять нашій країні пакет військової допомоги обсягом $800 мільйонів. До нього увійдуть артилерійські системи, БТР і гвинтокрили.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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