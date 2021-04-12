Подібні переміщення розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

Про це він повідомив в ефірі передачі "PRO військо", йдеться на сайті управління.

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Так, за даними ГУР, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

За словами Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля українського кордону. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.

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8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що «на всі провокації, на всі дії супротивника у нас сплановано відповідні заходи негайного реагування».

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Автор: Костянтин Гончаров