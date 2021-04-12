Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія збільшує ударне угруповання навколо України.
Про це він повідомив в ефірі передачі "PRO військо", йдеться на сайті управління.
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Так, за даними ГУР, протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.
За словами Скібіцького, це пов’язано з нарощуванням і активними заходами бойової й оперативної підготовки російських військ біля українського кордону. Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави.
Як повідомляв УНІАН, 30 березня головнокомандувач збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.
31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з`явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають до окупованого Криму через Кримський міст.
Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
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8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що «на всі провокації, на всі дії супротивника у нас сплановано відповідні заходи негайного реагування».
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