Глава Північної Осетії Сергій Меняйло заявив про формування до кінця вересня так званого "добровольчого загону". Його відправлять на війну проти України.
Про це він заявив у Telegram.
За словами Меняйла, він особисто "організовує бойове злагодження і заведе їх в район виконання бойових завдань". Зараз загін знаходиться на полігоні.
"Зараз до відправки готуємо ще одну групу добровольців - вони доукомплектують наявні батальйони і сформують новий. Я вже говорив: частина цих добровольців – офіцери запасу, мої бойові товариші, товариші по службі, підлеглі. Це бійці з різних регіонів Росії, люди досвідчені і вміють воювати", – пише він.
7 місяців тому Північна Осетія відправила в Україну батальйон "Аланія", через 4 місяці – батальйон "Осетія".
Як повідомляв УНІАН, одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров придумав, як врятувати Кремль від загальної мобілізації. Він оголосив про план "самомобілізації". Його "ідея" полягає в тому, що "кожен керівник регіону цілком може підготувати, навчити і укомплектувати хоча б одну тисячу добровольців".
В даними Інституту вивчення війни (ISW), російські регіони об'єдналися навколо призову лідера Чечні Рамзана Кадирова щодо "самомобілізації", щоб надати додаткові сили російським окупантам. У ISW відзначають, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення "добровольчих батальйонів".
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