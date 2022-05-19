Українців масово депортують до РФ через "фільтраційні табори" та допити до найвіддаленіших регіонів Росії.

Росія має намір примусово вивезти з України близько двох мільйонів наших громадян – наразі таким чином вивезено вже 1,3 млн українців.

Про це поінформувала Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у за результатами зустрічі із сенатором італійського парламенту та головою парламентської комісії з розслідувань злочинів феміциду та усіх форм гендерно зумовленого насильства Валерією Валенте.

"Українців масово депортують до РФ через "фільтраційні табори" та допити до найвіддаленіших регіонів Росії. Без документів та засобів існування. Вивезення громадян було ретельно і заздалегідь сплановане, цьому я маю документальні докази. Депортувати збираються 2 млн наших людей, зараз вже вивезено 1,3 млн", – поінформувала вона.

Денісова також розповіла, що з початку повномасштабного військового вторгнення роботу її офісу в усіх регіонах зосереджено на фіксації злочинів РФ в Україні, відомості про них оформлюються відповідно до протоколів ПРООН та надаються МКС і слідчим органам.

Омбудсман уточнила, що отримує інформацію з інтерв'ю громадян, евакуйованих з тимчасово захоплених територій, а також від звільнених українських військовополонених.

За її даними, на номер гарячої лінії Уповноваженого ВР з прав людини зателефонували близько 42 тис. громадян, які повідомили про злочини рф проти 83 тис. осіб, 1025 – тільки за останню добу.

На переконання українського омбудсмана, Росія вчиняє геноцид українського народу, і зупинити все це можливо лише наданням зброї Україні, щоб поновити законні, загальновизнані кордони нашої держави.

Раніше повідомлялося, що Росія влаштувала фільтраційні табори в окупованому Криму.

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