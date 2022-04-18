13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун".

Західні OSINT-журналісти публікують можливо перше реальне фото підбитого українськими ракетами "Нептун" російського крейсера "Москва" у Чорному морі.

Про це йдеться на сторінці OSINTtechnical у Twitter.

Журналісти проаналізували фото, викладене в мережу після затоплення корабля 15 квітня. На їхню думку, перш ніж піти на дно крейсер іще боровся з пожежею всередині приміщень.

На зроблених очевидцями знімках стовпи диму йдуть з ілюмінаторів "Москви", що дозволяє припустити великий масштаб пожежі.

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

Вас також можуть зацікавити новини: