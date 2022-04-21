Всього на "Москві", за словами матері матроса, знаходилися близько 510 осіб.

Мати одного з уцілілих матросів-строковиків крейсера "Москва" розповіла, що сталося на судні в момент знищення його українською ракетою "Нептун".

Про це пише "Настоящее время".

Жінка розповіла, що ввечері 14 квітня їй подзвонив син і підтвердив, що в корабель влучили українські ракети "Нептун", і повідомив про 40 загиблих моряків.

Всього на "Москві", за словами матері матроса, знаходилися близько 510 осіб. "За його словами, загинули всі, хто був на палубі, в рубці, хто керував крейсером, хто був на вахті, тому що удар стався якраз по палубі. Є поранені з відірваними кінцівками", - заявила жінка.

Її син зараз знаходиться в Севастополі, а товаришів по службі матроса, які погодилися підписати контракт, незабаром відправлять в Україну.

"Всіх хлопців розкидали по різних частинах. Скільки пропали безвісти - невідомо, а враховуючи, що крейсер затонув, там взагалі цифр вже немає. Як їх порахувати, якщо вони розкидані? Таке відчуття, що це зробили спеціально, щоб не змогли порахувати", – розповіла мати матроса.

Знищення крейсера "Москва" - деталі

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері" Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.