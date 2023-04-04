З 4 квітня 2022 року в Луганській області не скасовують повітряну тривогу.

Повітряна тривога у Луганській області безперервно триває вже рівно рік. Про це свідчить сервіс alerts.in.ua.

Згідно з даними сервісу, востаннє повітряну тривогу в регіоні було оголошено 4 квітня 2022 року о 19:45 і з того моменту її жодного разу не скасовували.

Ситуація в Луганській області сьогодні

Район селища Білогорівка та Сватівський напрямки залишаються одними з активних ділянок фронту. За даними Генштабу, за останню добу найбільш гарячою була ділянка в районі села Крохмальне.

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Також повідомляється, що напередодні ЗСУ знищили російський ЗРК "Бук" і комплекс радіоелектронного придушення якраз на Луганщині. За добу росіяни атакували біля села Невське, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва.

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