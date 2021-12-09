Україна запропонувала вжити 10 конкретних кроків задля виходу з "глухого кута" на переговорах із урегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту на Донбасі.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.
Він вважає, що прийдешні різдвяні свята є найкращим часом для покращення ситуації для мирного населення.
"На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв'язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог", - заявив Цимбалюк.
За словами Цимбалюка, Україна пропонує наступні кроки, які сприятимуть зниженню напруги на лінії зіткнення:
- Запровадити так зване "різдвяне припинення вогню".
- Розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми".
- Відновити роботу всіх існуючих КПВВ уздовж лінії розмежування.
- Відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя.
- Доопрацювати план розмінування, адже "люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі".
- Затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.
- На основі міжнародного механізму забезпечити безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.
- Забезпечити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодний та безпечний доступ на всій території України.
- Посилити моніторингові спроможності СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення "глушіння" безпілотників.
- Підвищити прозорість у прикордонних районах шляхом їхнього постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.
"Ці кроки допоможуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив голова української місії в ОБСЄ.
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Цимбалюк також закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня президент Володимир Зеленський висловив надію, що на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України вдасться домовитися про поновлення режиму припинення вогню, обмін полоненими і відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Сьогодні українська сторона запропонувала провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
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