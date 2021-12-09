Українська сторона переконана, що запропоновані заходи сприятимуть зниженню напруги на лінії зіткнення.

Україна запропонувала вжити 10 конкретних кроків задля виходу з "глухого кута" на переговорах із урегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту на Донбасі.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, пише Укрінформ.

Він вважає, що прийдешні різдвяні свята є найкращим часом для покращення ситуації для мирного населення.

"На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв'язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог", - заявив Цимбалюк.

За словами Цимбалюка, Україна пропонує наступні кроки, які сприятимуть зниженню напруги на лінії зіткнення:

Запровадити так зване "різдвяне припинення вогню".

Розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми".

Відновити роботу всіх існуючих КПВВ уздовж лінії розмежування.

Відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя.

Доопрацювати план розмінування, адже "люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі".

Затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.

На основі міжнародного механізму забезпечити безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Забезпечити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодний та безпечний доступ на всій території України.

Посилити моніторингові спроможності СММ, у тому числі шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення "глушіння" безпілотників.

Підвищити прозорість у прикордонних районах шляхом їхнього постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 Мінського протоколу.

"Ці кроки допоможуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи", - заявив голова української місії в ОБСЄ.

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Цимбалюк також закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як Мінському, так і у Нормандському форматі.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня президент Володимир Зеленський висловив надію, що на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на сході України вдасться домовитися про поновлення режиму припинення вогню, обмін полоненими і відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Сьогодні українська сторона запропонувала провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

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Автор: Олександр Топчій