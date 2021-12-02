Голова МЗС закликає РФ утриматись від нового вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Росію розпочати обговорювати модальності виведення її окупаційних військ із незаконно анексованого Криму і окремих районів Донецької і Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив у Стокгольмі на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ (виступи глав МЗС транслюються на сайті ОБСЄ).

"Україна залишається відданою Мінським домовленостям і мирному урегулюванню російсько-українського конфлікту. І ми закликаємо Росію взяти участь в обговоренні модальностей виведення її військ з Криму і Донбасу. Ми наполегливо закликаємо російське керівництво утриматись від ще однієї воєнної атаки на Україну і повернутися за стіл переговорів", - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС наполегливо закликав Росію утриматися від подальших спроб з дестабілізації України із середини.

Читайте такожПереговори Зеленського з Путіним: військовий експерт назвав важливу умовуКулеба сказав, що збройна агресія Росії проти України призвела до безпрецедентної кризи довіри в ОБСЄ.

"Небажання Кремля поважати права суверенних держав повноцінно обирати їхнє майбутнє і механізми забезпечення безпеки залишається ключовим викликом для стабільності в Європі. Постійні відмови Москви продемонструвати конструктивну участь як сторони конфлікту в рамках Тристоронньої контактної групи і у "нормандському форматі" зробили очевидними брак політичної волі Росії зробити внесок в урегулювання конфлікту", - сказав Кулеба.

Російські війська біля кордону України

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

Державний секретар США Ентоні Блінкен попередив, що Російська Федерація припуститься серйозної помилки, якщо спробує захопити нові території в Україні, як зробила це у 2014 році, коли захопила Крим й окремі райони Донецької і Луганської областей.

15 листопада глави МЗС Франції та Німеччини у своїй заяви запевнили, що в разі початку масштабних воєнних дій Російської Федерації проти України, РФ стикнеться з важкими наслідками і буде змушена заплатити високу ціну.

Державний секретар США Ентоні Блінкен особисто повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову про серйозні наслідки в разі нового вторгнення російських військ в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко