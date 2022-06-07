З родинами загиблих працює спеціальна група.

В РФ намагаються унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків на крейсері "Москва", залякуючи їх рідних.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

"За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням", - сповістили в ГУР МО.

Зокрема, в Севастополі під час зустрічі командувача чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців.

"Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла", - зазначають розвідники.

Знищення крейсера "Москва" і реакція РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув у квітні після попадання в нього ракет "Нептун". Російське військове керівництво приховує правду про причини і кількість загиблих.

За їхньою версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси і крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули, але російська влада офіційно вважає їх "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи", а не в результаті військових дій.

Згодом стало відомо, що частину, де служили моряки загиблого крейсера "Москва", додано до списку учасників "спеціальної військової операції" для "забезпечення можливості соціальних прав та гарантій, а також отримання екіпажем корабля та членами їхніх сімей виплат".

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