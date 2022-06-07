Водночас в країні-агресорі заперечують, що крейсер брав участь у війні проти України.

Міноборони РФ включило екіпаж знищеного українськими військами крейсера "Москва" до переліку "учасників спеціальної військової операції".

Про це йдеться у відповіді прокуратури Чорноморського флоту на запит Гульназ Уразаєвої — матері матроса Булата Шакірзянова, який служив на крейсері "Москва".

Документ опублікував Telegram-канал "Військовий омбудсмен", а його справжність Уразаєва підтвердила "Медіазоні".

У документі йдеться, що військову частину 84201, де служили моряки загиблого крейсера "Москва", додано до списку учасників "спеціальної військової операції" для "забезпечення можливості соціальних прав та гарантій, а також отримання екіпажем корабля та членами їхніх сімей виплат". При цьому не уточнюється, коли частина була включена до списку.

При цьому ні прокуратура, ні Міноборони не визнають, що крейсер "Москва" брав участь у війні з Україною. Уразаєвій у прокуратурі повідомили, що крейсер "не входив до складу сил, що залучаються до участі у спеціальній військовій операції" та "у момент катастрофи перебував у нейтральних водах".

Як раніше повідомляв УНІАН, крейсер "Москва" затонув 13 квітня, після попадання в нього ракет "Нептун", але російське військове керівництво приховує правду про причини і кількість загиблих.

За їх версією, на крейсері спалахнула пожежа, через що здетонували боєприпаси і крейсер затонув. Вперше про загиблих заговорили 22 квітня, повідомивши про одну жертву і 27 зниклих безвісти. При цьому стверджувалося, що 396 моряків врятували, а офіцери продовжать служити на Чорноморському флоті.

Пізніше з'явилося відео з нібито врятованими моряками, але не всі батьки загиблих російських моряків повірили в офіційну версію.

За різними оцінками, чисельність екіпажу "Москви" становила від 416 до 680 осіб, у тому числі як з'ясувалося пізніше, матроси строкової служби. Переважна більшість матросів, ймовірно, загинули, але російська влада офіційно вважає їх "зниклими безвісти" і вимагає від батьків підписати документи про те, що корабель затонув в результаті "катастрофи" а не в результаті військових дій.

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