У відписці флотської прокуратури зазначено, що крейсер взагалі не знаходився в українських водах.

Родичам "зниклих" моряків потопленого Чорноморського флагмана "Москва" брешуть про нібито неучасть судна в "спецоперації" проти України.

Про це свідчить відписка військової прокуратури Чорноморського флоту батькові одного з моряків.

Командування стверджує, що "Москва" взагалі не входив в українські води.

"Перевірка показала, що корабель не входив до територіальних вод України, а також не був включений до переліку з'єднань і військових частин, які залучаються до участі в "спеціальній військовій операції".

У прокуратурі батькові зниклого моряка відписали, що місцезнаходження його сина досі не встановлено.

Водночас, за словами матері одного з моряків, судно прямувало в бік Одеси для висадки морських піхотинців.

За даними ЗМІ, на крейсері були сотні строковиків.

Точна кількість загиблих на потопленому 13 квітня Україною крейсері російська влада не називає.

Понад те, в Міноборони РФ відмовляються визнавати, що флагман Чорноморського флоту загорівся в результаті влучання двох українських ракет "Нептун".

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