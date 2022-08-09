Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України, наголошують в АРЗА.

Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до гарантів безпеки військових - Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН - щодо підготовки окупантами трибуналу над бійцями "Азову".

Відповідну заяву опубликовано на сторінках Асоціації у соцмережах.

Близькі захисників "Азовсталі", які перебувають в полоні, наголосили, що влаштовані окупантами показові шоу з судами та трибуналами "суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими".

"Міжнародний" трибунал неможливий у "республіці", яку визнали державою лише такі ж псевдодержави як Південна Абхазія та Осетія. Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі. Військовослужбовці України, які виконували визначені державою і законом обов’язки на території України, не можуть бути засудженими іншими держави, тим паче ніким не визнаними псевдодержавами. Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України", - наголосили в організації.

Асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського, до всіх міжнародних організацій, зокрема, гарантів безпеки захисників "Азовсталі" – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з проханням засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку "Азов".

Як писав УНІАН, Маріупольська міськрада заявила, що ворог встановлює клітки для показового "суду" у міській філармонії. Згодом ватажок "ДНР" Деніс Пушилін заявив про підготовку до проведення показового судилища.

В ГУР заявили, що судилище над українськими військовополоненими, яке готують російські окупанти в Маріуполі, спрямоване на залякування українського суспільства.

Нагадаємо, в полоні окупантів може бути понад 2,5 тисячі військовополонених з "Азовсталі".

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