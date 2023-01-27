Зараз він виконує функцію посередника в локальних домовленостях.

Роль російського олігарха Романа Абрамовича у переговорах між Україною і Росією ослабла. Зараз він виконує функцію посередника в локальних обговореннях про обмін полоненими і вивезення товарів.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела у своєму свіжому матеріалі. Як повідомили журналісти, американські і європейські офіційні особи вважали, що Абрамович підготує грунт для змістовних переговорів з Путіним, тому що має тісні зв'язки з кремлівським диктатором. Однак зараз від цих очікувань відмовилися.

Після провалу переговорів у квітні стало зрозуміло, що російський олігарх не зможе зіграти ключову роль посередника для завершення війни дипломатичним шляхом. Західні та українські чиновники більше не розраховують на такий результат. Абрамович продовжує залишатися контактною особою, але вже в локальних домовленостях про обмін полоненими, транспортування зерна з України та аміаку з Росії.

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У США продовжують двояко ставитися до олігарха. Штати поки не додали його в свій санкційний список, хоча раніше це зробили Канада, Великобританія, ЄС і Україна. При цьому наша країна призупинила дію обмежень до моменту, поки не будуть повернуті всі військовополонені.

Як повідомили журналістам люди, близькі до Кремля і Абрамовича, з моменту повномасштабного вторгнення він кілька разів зустрічався і розмовляв по телефону з Путіним. Олігарх також має прямий зв'язок з головою адміністрації кремлівського диктатора Антоном Вайно. Абрамович розповідає про українську позицію російському президенту, а потім повідомляє про вимоги Кремля офіційному Києву. Він також кожні кілька тижнів бере участь у невеликому обміні полонених.

У серпні Абрамович перебував у Саудівській Аравії на зустрічі зі наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, щоб допомогти в організації найбільшого обміну полоненими — 215 українських військових, включаючи командирів захисників "Азовсталі", на 55 російських і Медведчука. Росіяни також звільнили іноземців, які воювали у складі ЗСУ. Останніх Абрамович особисто супроводив на літак в одному з покинутих терміналів аеропорту на півдні РФ.

Участь Абрамовича в переговорах між Україною і Росією

Як повідомив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк: "Безумовно, Абрамович брав участь як модератор процесу [масштабного обміну полоненими]. Тобто він те ж саме робив, що на перших турах переговорного політичного процесу".

За даними Bloomberg, олігарх дійсно домовлявся з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом в рамках підготовки до найбільшого обміну полоненими.

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