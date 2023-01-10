Вісім з десяти виявлених суден Абрамовича використовуються для обслуговування 162-метрової яхти, яку оцінюють в $427 мільйонів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну стало відомо про те, що російський мільярдер Роман Абрамович володіє не задекларованими раніше активами.

Як повідомляє Forbes з посиланням на матеріали центру з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), виявлені активи включають 10 яхт і суден, якими Абрамович володіє через офшорні компанії та трастові фонди.

Як йдеться в матеріалі, ці дані не враховують шість яхт Абрамовича, про які було відомо раніше. За наявною інформацією, вісім з десяти виявлених суден Абрамовича використовуються для обслуговування Eclipse, 162-метрової яхти вартістю $427 мільйонів, яку Абрамович побудував в 2010 році. Eclipse в даний час пришвартована в турецькому порту Бодрум разом з ще трьома яхтами Абрамовича - 140-метровою Solaris за $475 млн, 55-метровою Halo за $38 млн і 67-метровою Garcon за $20 млн.

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Також повідомляється, що Абрамович володіє катером Umbra А, вартість якого в звіті за 2016 рік оцінюється приблизно в $1 млн і 24-метровою яхтою Kewpie вартістю близько $3 млн. Судно зареєстровано на Бермудських островах і в даний час знаходиться на Французькій заморській території Сен-Бартелемі, де пришвартовано з початку листопада.

Яхта Kewpie ризикує бути замороженою, тому що знаходиться на території Франції, а Абрамович знаходиться під санкціями Євросоюзу. Його 49-метрова яхта Sussurro вартістю $11 млн вже майже рік пришвартована в місті Ла-Сьота на Французькій Рив'єрі. Ще одна яхта, 50-метрова Aquamarine за $30 млн, мабуть, все ще знаходиться в Нідерландах. Кінцевим власником Aquamarine є компанія з Британських Віргінських островів, яку Абрамович передав своєму діловому партнеру Девіду Давидовичу 24 лютого 2022 року.

Як йдеться в матеріалі, Абрамович використовує складну систему офшорів для своїх яхт та інших активів, включаючи чотири літаки, шість вертольотів і розкішні вілли і маєтки. Незважаючи на зміни в структурах Абрамовича, Forbes як і раніше оцінює його капітал в $8,7 млрд.

Санкції проти Абрамовича:

Уряди Великої Британії та ЄС назвали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року ввели проти нього санкції за те, що він отримує вигоду з близьких стосунків з Путіним. Абрамович заперечує фінансові зв'язки з Кремлем і подав до суду, щоб скасувати санкції ЄС.

Абрамович, який має російське, ізраїльське і португальське громадянство, не внесений до списку санкцій США. Повідомляється, що Україна нібито попросила Білий дім не вводити проти нього санкції після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах.

У вересні 2022 року радник керівника офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Абрамович брав участь у переговорах між Україною та Росією стосовно обміну військовополоненими як модератор процесу. За його словами, російський олігарх робив те ж, що і на перших турах переговорного політичного процесу.

У грудні стало відомо, що Канада розпочала процес арешту та конфіскації активів російського олігарха Романа Абрамовича. Оттава буде домагатися конфіскації 26 мільйонів доларів у Granite Capital Holdings Ltd., що належить Роману Абрамовичу компанії.

6 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що Абрамович переписав на своїх дітей мільярдні трасти, щоб уникнути санкцій.

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