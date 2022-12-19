РФ завозить туди інженерні частини військ.

Представник із закордонних справ Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі (створеного колишнім кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тихановською - УНІАН) Валерій Ковалевський заявив, що росіяни завозять інженерні частини військ до Білорусі. Це говорить про те, що роль білоруської території у війні РФ проти України буде підвищуватися.

В ефірі Еспресо він розповів, що білоруська пропаганда виставляє Україну як загрозу, як ту країну, яка збирається нападати на Білорусь. Саме тому треба бути готовими, а навіть діяти на випередження.

"Відповідно, проводиться прихована мобілізація у Білорусі, перевіряються резерви, приходять до військовозобов'язаних чоловіків для перевірки їхньої наявності та готовності", - прокоментував представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі.

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Ковалевський зазначив, що зараз на білоруській території перебуває недостатня кількість російських та білоруських військових для здійснення наступальних дій.

"Однак завозяться інженерні частини, які є скелетом військ, тому що довезти живу силу та техніку не забере багато часу. Тобто тенденція йде у бік того, що роль білоруської території у цьому конфлікті буде підвищуватися", - наголосив він.

Ймовірний наступ з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, за даними британської розвідки, 13 грудня Білорусь почала позачергову перевірку боєготовності своїх сил. Навчання проходили на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

У британській розвідці зазначили, що Білорусь зіграла ключову сприяючу роль у наступі Росії на Київ з 24 лютого, однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, які проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний наступ на північ України.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що наразі Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

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