Ешелон з "Уралами" прибув з Челябінської області.

Росія перекинула до Білорусі не менше 50 "Уралів". Техніка прибула на станцію Осиповичі-1 кілька днів тому.

За даними моніторингової спільноти "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", 16 грудня близько першої години ночі до Білорусі з РФ прибув ешелон з "Уралами". Ешелон відправили із залізничної станції Місяш (Челябінська область РФ) 11 грудня. Він прибув на залізничну станцію Осиповичі-1 (Могилівська область Білорусі) 16 грудня в районі 01:00.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", в ешелоні було приблизно 50 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал".

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"Вивантаження почалося о 4:30 ранку того ж дня. Є підстави вважати, що техніка призначається для постачання військових ЗС РФ, які знаходяться на полігоні "Осиповичський", - зазначають спостерігачі.

Також варто зазначити, що 11 грудня на станцію Полонка прибув військовий ешелон зі станції Місяш із аналогічним вантажем - 30 одиниць нових вантажних автомобілів "Урал".

Роль Білорусі у війні проти України

З початку війни Білорусь лояльно ставилася до окупантів і з перших днів дозволила завдавати ударів по Україні з її території. Напередодні Генштаб зазначав, що Білорусь проводить підготовку до участі у війні проти України. Проте, на території Республіки поки не фіксують формування ударного угруповання.

В ГУР додали, що станом на 17 грудня Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти нашої держави.

19 грудня має відбутися нова зустріч Володимира Путіна з Лукашенком, місце зустрічі - Мінськ. В ОП вважають, що під час візиту до Білорусі російський президент буде підштовхувати свого посіпаку до наступу.

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