Збройні сили України до цього готові і збивають достатню частину цих ракет.

Противник зміщуватиме свої основні зусилля на ракетні удари балістичними комплексами типу "Іскандер" або крилатими ракетами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Воєнно-політичне керівництво країни – керівництво сил оборони, президент, уряд – контролюють ситуацію", - наголосив він.

За словами Арестовича, ворог основні зусилля змістив на зону ООС, Маріуполь та Миколаїв.

"Київ, Суми, Чернігів, Харків – вони стали в оборону і ведуть місцеві дії тактичного значення", - розповів радник керівника ОП.

Він додав, що вже третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах та Миколаєву або робити це обмежено.

"Чому так трапляється?... Ворог зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків, але росавіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання та багато грошей, чого у них немає", - сказав Арестович.

Він пояснив, що повітряні удари були здійснені одинокими літаками, по два літаки чи максимум по 4-6 літаків. Водночас 83 літаки українські військові вже збили.

"Вони й так застосовували 120-150 літаків з 500, половини з них вже немає, а ще більше не буде. Єдині райони, де зараз зосереджує свої авіаційні удари ворог, це зона ООС і Маріуполь. Але ми застосовуємо заходи, які мають полегшити ситуацію і там, зокрема, з точки зору повітряного впливу", - повідомив радник голови ОП.

Арестович наголосив, що українці можуть пишатися своїми силами оборони, які демонструють найкращі зразки військового мистецтва у світі.

"Наші повітряні сили, сили ППО, яким давали кращі експерти світу три години на існування, 20-ту добу збивають російські літальні апарати. Тільки протягом доби збито декілька літаків, вертольотів, крилатих ракет тощо. Звісно, якщо нам допоможуть з новітньою зброєю і технікою, ворогові стане ще гірше", - додав він.

Радник очільника ОП зазначив, що ворог зміщуватиме свої основні зусилля у напрямку ракетних ударів балістичними ракетами типу "Іскандер" або крилатими ракетами.

"Ми маємо бути до цього готові. Ми вправно збиваємо достатню частину цих крилатих ракет", - підкреслив він.

Варто зазначити, що Росія все більше покладається на повітряні бомбардування, обстріли міст та цивільного населення з застосуванням заборонених видів боєприпасів.

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