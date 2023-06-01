Мер столиці намагався її заспокоїти, та убита горем жінка не могла опанувати емоцій.

Жінка, чия невістка загинула внаслідок ракетної атаки окупантів на Київ у ніч на 1 червня, не змогла стримати емоцій, розповідаючи меру міста Віталію Кличку про зачинене укриття в лікарні Деснянського району. Вона, убита трагедією, перейшла на крик.

Відповідне відео опублікувало видання Цензор.НЕТ. На записі жінка скаржиться, що укриття було зачиненим. "Як таке може бути?" - запитує вона.

У відповідь на це очільник міста почав її заспокоювати й запевнив, що слідство встановить, чи справді укриття було зачинене. І тут емоції переповнили свекруху вбитої жінки:

"Ну, що це таке? Слідство буде дізнаватися, чи було воно зачинене. Видно всім, що воно було зачинене! Ви послухайте! Я бачила своїми очима".

Люди, які стояли поруч з жінкою, почали підтверджувати її слова про те, що укриття й справді було зачинене, його часто не відкривали під час повітряних тривог.

"І слідство взнає, що воно, бляха муха, взнає, те слідство? Всі знають, що було закрите", - додала вона й наголосила, що потрібно шукати винних у смерті людей, які так і не потрапили до укриття.

Ракетна атака на Київ у ніч на 1 червня

Вночі 1 червня 2023 року Росія запустила ракети в напрямку Києва. Загалом сили ППО збили 10 із 10 запущених окупантами ракет. Та внаслідок падіння уламків все ж є жертви в українській столиці.

Унаслідок російської атаки в Деснянському районі Києва загинули 11-річна дівчинка та її 34-річна мати, а також 33-річна жінка, 12 людей поранені.

Чоловік однієї із загиблих розповів, що жінка після оголошення повітряної тривоги з дитиною йшла до укриття, але воно виявилось зачиненим.

У прокуратурі Києва уточнили, що охоронця поліклініки, який нібито не відчинив укриття, було доставлено до поліції. Ним наразі займаються правоохоронці.

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