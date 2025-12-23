Вибухи прогриміли у кількох областях, під удар вкотре потрапила енергетична інфраструктура України.

Вранці вівторка, 23 грудня, Росія завдає комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів. У низці областей вже оголосили про ексрені відключення світла.

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на зараз загроза зберігається для усіх областей України. Росія запустила крилаті ракети та дрони типу "Шахед". Моніторингові канали повідомляли про пуски аеробалістичних ракет "Кинжал".

У повітряному просторі фіксується велика кількість ворожих цілей, зокрема крилатих ракет. Громадян закликають не ігнорувати сигнали небезпеки та перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Міненерго повідомляє, що Росія знову атакує енергетичну інфраструктуру України. Через це у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

"Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, екстрені відключення вже застосовані у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. У соцмережах повідомляють, що внаслідок атаки зникло світло у Тернополі та Хмельницькому.

Вибухи прогриміли у кількох областях, зокрема на Тернопільщині та Івано-Франківщині. За даними Рівненської ОВА, внаслідок атаки РФ пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, в якому вибуховою хвилею вибило вікна.

Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено 3 автомобілі. Люди не поранені.

Оновлено о 8:53. Моніторингові канали повідомили про злет ворожих бортів МіГ та пуски "Кинжалів". Ракети увійшли у повітряний простір України курсом на захід. Втім, канали пишуть, що "Кинжали" втрачено геолокаційно.

Натомість очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що в регіоні постраждало шестеро людей внаслідок атаки РФ. Пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

"Наразі відомо про 6 постраждалих, з них двоє дітей. Одна дитина та один дорослий госпіталізовані та отримують допомогу у медичних закладах області. Ворожа атака триває. Працюють наші сили протиповітряної оборони, рятувальники, медики. Перебувайте в укриттях", - додав він.

Водночас в Одеській області зафіксовано пошкодження енергетичної, портової, транспортної, промислової та житлової інфраструктури. Також повідомляють про перебої з енергопостачанням. Зачепило цивільний суховантаж та складське приміщення, приватні будинки та багатоповерхівки.

У Києві уламки впали біля житлового будинку. Попередньо, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху. В квартирі заблоковані люди, є постраждалі.

Повідомляють, що біля станції метро Святошин поранено жінку. За даними мера Віталія Кличка, постраждалих щонайменше двоє.

Оновлено о 9:05. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що внаслідок ворожої атаки є жертва.

"На жаль, маємо трагічну звістку. Внаслідок ворожої атаки загинула людина 1953 року народження. Щирі співчуття рідним та близьким. Через обстріли також зафіксовано перебої з електропостачанням", - зазначив він.

Оновлено о 9:18. В ДСНС уточнили, що внаслідок російської атаки по Вишгородському та Обухівському районах загинула 1 людина, ще 3 постраждали, серед них дитина

У Вишгородському районі виникла пожежа приватного двоповерхового будинку. На жаль, загинула жінка 1949 року народження. Ще троє людей - чоловік 1975 року народження, жінка 1976 року народження та дівчинка 2009 року народження - отримали осколкові поранення.

В Обухівському районі пошкоджені 2 приватні будинки. На місці події триває розбір зруйнованих конструкцій та обстеження прилеглих житлових будинків.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Силах оборони заявили, що лише за одну масовану атаку, яку армія РФ здійснила по Україні, агресор витратив понад 360 млн доларів, за які можна побудувати понад 100 шкіл та дитячих садків, збудувати десятки водоочисних станцій та прокласти тисячі кілометрів тепломереж.

"361 млн доларів - ціна одного масованого удару Росії по Україні. Це сума, яку Кремль спалює за кілька годин, аби зруйнувати чергові цивільні об’єкти й залякати населення. Але ці ж гроші могли б змінити життя мільйонів росіян - якби влада справді дбала про них", - наголошують українські військові.

