Польща закрила два аеропорти через атаку Росії на Україну

Польські аеропорти закриті через "незаплановану військову активність".

Повітряний простір над польськими аеропортами Любліна і Жешува був закритий в останні години через "незаплановану військову активність".

Про це повідомило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), передає Reuters.

Ці аеропорти недоступні через військову активність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки, йдеться в повідомленні для пілотів, опублікованому на сайті FAA.

Сервіс відстеження польотів FlightRadar24 повідомив на X, що закриття стосувалося літаків НАТО, які працюють в цьому районі.

Видання нагадало, що минулого місяця аеропорти Жешува і Любліна на деякий час призупинили роботу, пославшись на планові операції і відсутність загрози польському повітряному простору.

Повітряний удар по Україні

Окупанти в ніч на 7 лютого запустили по Україні сотні дронів. Повітряна тривога була оголошена в більшості областей. Вранці монітори повідомили про відсутність ракет в повітряному просторі України. В основному для західних областей залишається загроза безпілотників.

А в ніч на 6 лютого окупанти атакували дронами Запоріжжя, в результаті чого там був поранений підліток, багато людей залишилися без світла. А в Запорізькому районі в результаті удару росіян загинула подружня пара - 49-річний чоловік і його 48-річна дружина.

