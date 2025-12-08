Під час одного повітряного нападу загарбники застосували 653 дрони та десятки ракет.

Лише за одну масовану атаку, яку армія РФ здійснила по Україні, агресор витратив понад 360 млн доларів, за які можна побудувати понад 100 шкіл та дитячих садків, збудувати десятки водоочисних станцій та прокласти тисячі кілометрів тепломереж. Про це заявили у Силах оборони півдня України.

"361 млн доларів - ціна одного масованого удару Росії по Україні. Це сума, яку Кремль спалює за кілька годин, аби зруйнувати чергові цивільні об’єкти й залякати населення. Але ці ж гроші могли б змінити життя мільйонів росіян - якби влада справді дбала про них", - наголошують українські військові.

Зокрема, йдеться, що у ніч на 7 грудня росіяни застосували 653 дрони, які коштують приблизно 15,5 млн доларів, 3 ракети "Кинджал" - близько 36 млн доларів, 34 крилаті ракети за 254 млн та 14 одиниць "Іскандер-М", які коштують приблизно 56 млн доларів.

Тобто, разом йдеться за майже 361 млн доларів.

"Але ось головне питання: що Росія могла б зробити за ці гроші замість удару по Україні?", - запитують у ЗСУ.

За підрахунками українських військових, за вказану суму можна забезпечити питною водою десятки тисяч людей - збудувати до 120 водоочисних станцій.

Замінити 1 тис. км тепломереж, які щороку рвуться взимку, дати нове житло 15 тис. сімей, що живуть в аварійних будинках. Побудувати 6 районних лікарень і закупити критичне обладнання. Також можна звести понад 100 шкіл та садків у селах, де діти досі навчаються у занедбаних приміщеннях. У Силах оборони півдня України підкреслили:

"Росія вкотре доводить: вона готова витрачати сотні мільйонів на ракети, але не готова інвестувати хоча б копійку у власних людей. 361 млн доларів - вибір між життям і смертю, між розвитком і деградацією".

Як Росія накопичує ракети

Нагадаємо, крилаті ракети 9М728 "Іскандер-К" є одними з найбільш масових засобів ураження зі складу одноіменного наземного комплексу. За 2024-25 роки ОКБ "Новатор" отримала мінімум два замовлення на 303 таких ракети, вартість - близько 1,5 млн доларів за одиницю. Також було вперше замовлено партію модернізованих ракет 9М729, нова ракета несумісна з оригінальним ракетним комплексом. За даними "Мілітарного", застосовувати її можна лише окремим типом пускової установки "Іскандер-М1". У 2025 році для армії РФ було законтрактовано 95 ракет цього типу. Вартість виробу оцінювалась в 1,4-1,8 млн доларів.

