Вже чотири жертви унаслідок атаки росіян на Луцьк.

Зросла кількість жертв унаслідок ракетних ударів в аеродром поблизу Луцька Волинської області.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

"На жаль, внаслідок ударів є 4 загиблих та 6 поранених. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 березня російські окупанти завдали ударів по аеродрому міста Луцьк та в Івано-Франківську. Спочатку повідомлялося про одну жертву унаслідок атаки на Луцьк, потім - про двох.

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України саме з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на боці РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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